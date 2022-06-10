Юлия Барановская приехала на Донбасс с Григорием Лепсом

Телеведущая Юлия Барановская поделилась фото с посещения Донбасса, на котором позировал и Григорий Лепс. Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как отечественный шоу-бизнес раскололся на несколько частей. Кто-то моментально эмигрировал, кто-то отмалчивается, а кто-то активно выражает поддержку той или иной позиции. К числу последних относятся Григорий Лепс и Юлия Барановская, которые открыто поддерживают свою родину. Все началось с того, что в середине мая Лепс отправился с музыкальным визитом в ДНР и ЛНР. Певец провел несколько выступлений и пожертвовал определенную сумму в благотворительные фонды. Григорий оказался одним из немногих среди звезд, кто так масштабно поддержал Россию. Однако каково было удивление поклонников певца, когда спустя всего месяц рядом с Лепсом в этих регионах появилась Юлия Барановская, которой уже давно приписывают роман с артистом. Григорий и Юлия остановились в пристанище ополченцев. Барановская опубликовала в своем Телеграм-канале фотографию журналистки Екатерины Шугаевой, которая часто рассказывает в своем блоге о жизни в ДНР во время политического конфликта.Юлия Барановская и Григорий Лепс с ополченцами на Донбассе «Ополченцы. Бойцы легендарной «Пятнашки», которые держат оборону Донецка уже девятый год. Абхазы, осетины, русские, украинцы, здесь все. Здесь весь русский мир🙌🏻Сочинский Лепс, питерская Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может. Для нас - гражданских - страшно, когда война становится нормой», - процитировала Барановская слова Екатерины Шугаевой. Эта фотография вызвала резонанс среди интернет-пользователей. Поклонники уверены — Лепс и Барановская находятся в романтических отношениях. Уж слишком часто в последнее время они оказываются на одних мероприятиях и в одних местах. И если раньше их встречи можно было назвать чистой случайностью, то совместную поезду в горячую точку уже трудно считать простым совпадением.