Какие травы привлекают удачу, процветание и деньги

Вадим Карасев

Сила лекарственных трав велика, и ее невозможно переоценить. Благодаря травяным сборам можно вылечиться от недугов, вернуть красоту и молодость, а также сделать сильные талисманы, привлекающие счастье, деньги и успех.

Благодаря знаниям наших предков мы можем использовать лекарственные растения в повседневной жизни. Зеленая аптека растет буквально под ногами, однако при менять травы можно не только по прямому назначению для создания лекарственных настоев. Травы, собранные своими руками, станут отличными талисманами и оберегами, охраняющими от неудач, финансовых трудностей и неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, какие именно травы лучше всего использовать для создания талисманов на привлечение удачи, денежного изобилия и процветания.

Маковые зерна. Собранные в мешочек зернышки мака приносят удачу. Их сочетают с полынью — сильным оберегом, разрушающим любой негатив и защищающий от неудач. Маковые зерна используют в выпечке и заговаривают ее на процветание.

Лемонграсс. Добавление этой травы в чай помогает привлечь в жизнь счастье и процветание. Использовать можно и сухие веточки травы, положив их в мешочек. Его кладут в ящик рабочего стола, чтобы быть успешными.

Ромашка лекарственная. Многие знают, что ромашка помогает исцелиться от простуды, однако добавление в чай этой лекарственной травы способствует не только оздоровлению организма, но и привлекает финансовое изобилие.

Гвоздика. Это лекарственное растение справляется с защитой от любого зла. Гвоздику добавляют в напитки и еду, чтобы уберечься от неудач, а в кошелек кладут для привлечения финансового потока.

Мята. Привлечь удачу в деньгах поможет чай с листочком мяты. Лекарственная трава обладает легким седативным действием, успокаивает и помогает сосредоточиться на серьезных вопросах.

Лавровый лист. Известная многим приправа на самом деле обладает особыми свойствами. Высушенный листик носят с собой, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены, открыть путь к счастью и обрести финансовое благополучие.

Жасмин. Прекрасное растение с тонким ароматом — источник изобилия и денежной удачи. Лепестки жасмина добавляют в чай, а цветы высушивают и используют как магнит для притяжения финансов.

Клевер. Еще одна магическая травка, способная привлечь удачу в любых начинаниях. Четырехлистный клевер принято высушивать и носить с собой. Для того, чтобы нежные лепестки не раскрошились, их заливают смолой и делают кулоны на счастье.

Овес. Еще одна трава, способная привлечь деньги. Семена кладут в кошелек, чтобы в нем всегда водились деньги, а стебельки травы носят с собой или кладут в ящик рабочего стола, чтобы продвигаться по карьере и привлекать успех в делах.