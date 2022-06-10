Кристина Орбакайте поделилась подробностями свадьбы с Михаилом Земцовым

Певица Кристина Орбакайте призналась, что у них с мужем продолжается медовый месяц. Дочь известной певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте уже семнадцать лет счастлива в браке с Михаилом Земцовым, от которого родила дочку Клавдию. Свою союз Кристина Орбакайте считает идеальным, утверждая, что у них с мужем до сих пор длится медовый месяц. «У нас с Мишей замечательные отношения. Любовь и все дела! Медовый месяц может сколько угодно долго продолжаться. Важно, чтобы в семье, кроме большого и высокого чувства, было взаимопонимание. Важно быть близкими душой», — рассказала Кристина Орбакайте.Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочерью Клавдией - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Кстати, как таковой свадьбы у Орбакайте и Земцова не было. По словам певицы, для нее это не главное, ведь праздников в году и так предостаточно. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов просто расписались в Майами. Брак был заключен в США, поскольку муж Орбакайте гражданин этой страны. «Мы с Михаилом подали заявление, расписались. Хочешь — есть свидетели, хочешь — нет. Я очень рада, что все именно так получилось, потому что, когда тебе 17 лет, ты мечтаешь о платье, гостях, белых машинах… А я уже была намного старше, бывала на свадьбах у многих друзей. Плюс насмотрелась всевозможных свадеб и венчаний, на которые приглашают по работе. И у меня сложилось впечатление, что все сама и справила! Были и красивые свадьбы, и веселые, и поскромнее, и шикарные. Но сам процесс мне совершенно неинтересен. Какие-то выкупы, игры… Мне ­почему-то всего этого не хотелось», — цитирует Кристину Орбакайте spb.mk.ru.