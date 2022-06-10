Ксения Бородина опустила Мая Абрикосова

Ведущая Ксения Бородина высказалась об участнике шоу «Дом-2». Телеведущая наехала на Мая Абрикосова, который ранее высмеял ее развод с Курбаном Омаровым. Ведущая «ДОМа-2» не просто раскритиковала поведение бывшего участника, но и рассказала, какой он на самом деле. Ксения Бородина разозлилась не на шутку: в соцсетях ведущая посвятила пост Абрикосову, в котором, не стесняясь, сказала все, что о нем думает. «Самый неблагодарный из всех участников, который всегда существовал за счет других… Сколько раз я лично его вывозила за периметр, мы тусили, никогда нигде не платил, вечно его спасали и выручали, помогали, сколько для него руководство сделало, сколько денег давали и так далее», — заявила она.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По мнению телезвезды, Май не тот человек, которому стоит обсуждать личную жизнь других. Дело в том, что 40-летний Абрикосов давно живет в затворничестве, не имея жены и детей. «А теперь пишут, как он мою жизнь по косточкам раскладывает. Чувак, который сидит в деревеньке, ни котенка, ни ребенка, ни хрена у него нет!» — воскликнула Бородина. Ранее Май высмеял Ксению за публичные разборки с экс-мужем. Кроме того, Абрикосов заявил, что Курбан Омаров все эти годы использовал Бородину в своих целях, мол, жил и путешествовал за ее счет. «Общее впечатление складывается, что Омаров сожалеет не о потере женщины, а потере доступа к ее деньгам. Он не пишет, мол, Трофим будет смотреть в красивые глаза Ксении, прикасаться к ней и прочее. Курбан кричит о том, что Трофим будет кататься на «гелике». «Ужас. Дожилась Ксения под сраку лет до такой ситуации. Врагу не пожелаешь», — насмехался звезда скандального проекта.