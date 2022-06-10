Ксения Бородина рассказала, как поймать изменщика

Ведущая Ксения Бородина поделилась секретами. Телеведущая — одна из тех звезд, которая всегда максимально откровенно отвечает на вопросы поклонников. Телеведущая категорична в том, что касается мужских измен. Она уверена: закрывать на них глаза нельзя, прощать такое тоже. И уж точно лучше знать и принять решение, чем узнать об изменах последней. Поэтому она сразу отреагировала на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась: «Как поймать мужа на измене?»Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Смотрите, тут вопрос не только поймать, но когда вы поймали, как вы дальше будете действовать. Как вы с этим будете жить дальше… А так, есть куча агентств, которые предоставляют свои услуги. Ну и плюс есть миллион штучек, чтобы отследить местонахождение человека» — со знанием дела ответила звезда в своем личном блоге в соцсетях. Ксения Бородина, будучи замужем за Курбаном Омаровым, всегда транслировала безупречные отношения. Но стоило браку распасться, как выяснилось, что у звездной пары была масса проблем. Бородина так и не раскрыла причину развода, который случился в прошлом году. Но телеведущая активно намекала все это время на бесконечные измены мужа. 39-летняя Ксения Бородина не спешит раскрывать публике все подробности своего развода с Курбаном Омаровым, хотя разошлись они почти год назад. Однако подписчики телеведущей уверены, что все ее размышления о жизни, якобы не касающиеся бывшего мужа, на самом деле напрямую относятся к неудавшемуся браку звезды «Дома-2».