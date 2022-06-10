Ксения Собчак умудрилась рассориться с соседями
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Ксения Собчак умудрилась рассориться с соседями

Ксения Собчак умудрилась рассориться с соседями
Стали известны подробности конфликта ведущей и журналистки Ксении Собчак с соседями. Телеведущая уже скоро переедет в новый загородный дом, строить который начали еще до пандемии. Ведущая купила участок в том же поселке, где расположен её семейный таунхас. Там телезвезда жила несколько лет, но после свадьбы с Константином Богомоловым она решила, что ей стало не хватать места в доме. Тогда Собчак решила вложиться в более просторное семейное гнездышко. Как выяснилось, на первых этапах стройки у ведущей случился скандал с соседями. Рабочие, подводя к дому коммуникации, нарушили порядок в элитном поселке. Они, как сообщает источник, начали копать траншею слишком близко к забору соседа. Ему это не понравилось и он высказал бригаде претензии, те пригласили к участию в разборках охрану Собчак, а дальше дело дошло до заявления в полицию.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мужчина рассказал полицейским, что его семье нанесли не только моральный вред, но и имущественный. Фундамент дома из-за траншеи стал разрушаться, а забор и вовсе завалился из-за действий строителей. Один из них толкнул ограждение во время работ, после чего оно упало в нескольких сантиметрах от матери заявителя, женщина чудом не пострадала», — пишет источник КП. В итоге Собчак удалось уладить конфликт и вернуть мир в отношения с соседями. Как именно разрешилась ситуация, ни одна из сторон рассказывать не хочет. Напомним, что недавно Собчак похвасталась роскошной верандой своего особняка, на который она уже потратила больше 40 миллионов рублей. Внутри ведущая подробные экскурсии пока не проводит, но недавно она показала еще и несколько кадров с готовым интерьером комнат.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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