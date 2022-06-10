Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в ужасе от ребрендинга известного фастфуда. Новый логотип перезапущенной в России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» показали 9 июня. На лого изображены символы популярного ресторана: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. В качестве фона был выбран зеленый цвет. Как уточнили в пресс-службе компании, зеленый цвет символизирует «качество продукции и обслуживания». Также сообщалось, что название для перезапущенной сети ресторанов пока не выбрали. В настоящий момент в компании изучают восемь вариантов, включая «Свободная касса» и «Тот самый». Ксения Собчак не смогла пройти мимо такого события. Телеведущая и журналистка раскритиковала новый логотип «Макдоналдса», назвав его чудовищным.Новый логотип «Макдоналдс» «Новый логотип «Макдоналдса» чудовищный. Какие-то темные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зеленый, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок — это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого «Мака» выглядит как что-то очень унылое», — высказалась в своем telegram-канале Ксения Собчак. Уже в эти выходные в Москве и области начнут вновь открываться рестораны бывшей сети «Макдоналдс». У точек быстрого питания будет новое название и измененное меню. 7 июня стали известны адреса первых 15 ресторанов, которые откроются в Москве и Подмосковье 12 июня после перезапуска сети. 12 точек нового «Макдоналдса» начнут работать в Москве на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Ордынке, Большой Дорогомиловской, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, а также на Ленинградском и Каширском шоссе. Кроме того, три ресторана начнут работать в Химках, Реутове и Одинцове. Известно, что коллектив сети быстрого питания сохранит свои рабочие места. В ближайшие два года сокращений в компании не будет. Прежней также будет форма сотрудников, за исключением нашивок с логотипом бывшего бренда.