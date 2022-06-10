Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде

Суббота - это традиционно время почитания своих предков, родителей и своего рода. Род играет огромную роль в нашей жизни. Замечаем мы это или нет, но мы имеем неразрывную энергетическую связь со своими предками. Каждый человек является потомком и преемником сразу двух родов – отцовского и материнского, каждый из которых имеет свою историю. И эти истории могут влиять на последующие поколения. Сегодня я хочу предложить вам несколько практик по работе с родом. Когда нужно работать с родом? ❗️Если в жизни есть негативные ситуации, которые часто повторяются ❗️Если у вас беспричинно появляются сильные эмоциональные состояния, которым нет объяснения в объективной реальности. Для чего нужно работать с родом? ✅ Чтобы понять и принять своё место, роль и задачи в роду; ✅ Восстановление мужского и женского родовых потоков позволяет не только наладить отношения с родными, но и гармонизировать отношения с противоположным полом, а также обеспечить более гармоничную жизнь своим детям. ✅ Понять, что вы не одиноки (в 64-м колене мы все родственники). Как влияют разные колена рода: ✔️Влияние родителей на детей минимально. Наибольшее влияние на детей (пороки и болезни) оказывают бабушки и дедушки (третье колено). ✔️Прабабушки и прадедушки ( 4 колено) передают талант, чувство вкуса и умение жить в гармонии, особенно это относится к женщинам, способность к любви. ✔️ 5 колено передаёт способность влиять на свою судьбу, обладание внешней и внутренней агрессией, чувством вины. ✔️6 колено передаёт мировоззрение, умение быть целостным, умение заработать авторитет. ✔️ 7 колено передаёт программу как максимум, так и минимум рода. Существует множество способов и ритуалов по работе с родом. Вот некоторые из них: ✨Составление родового дерева и практики почитания рода. Это может быть достаточно длинное, но увлекательное занятие, которому можно привлечь детей. ✨Делать что-то для предков, например, варить кашу по субботам (день Сатурна, планета кармы предков); ✨Отмаливать род. В каждой религии существую специальные молитвы по отмаливанию рода. ✨Проработка отношений с отцом и матерью, так как через родителей мы получаем энергию рода и доступ к ресурсам. В этом очень помогает простая практика прощения отца. ✨Изучение рода по натальной карте.https://vk.com/larisaandersen