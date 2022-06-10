Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин

Астролог Лариса Андерсен сообщила, что нужно делать девушкам завтра. 🌏 11 лунный день закончится в 15 37 мск 12 лунный день начнется в 15 38 мск 🌔Растущая луна ♎Луна остается в Весах 11 лунный день один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца. ✌Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. 🚘 можно смело отправляться в путешествие! 🙏🙏 День недели ПЯТНИЦА! Этот день находится под эгидой Венеры, таинственной, загадочной и светлой планеты! Он издревле считался женским днем! В этот день, нам девушкам, полагалось отдыхать, не загружать себя никами делами! 🌹🌹🌹Так как Венера покровительстаует изяществу, красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего освобождаться от всего ненужного! ❤💜🧡Поэтому дорогие девушки, будем гармонизировать Венеру! Что для этого нужно: сходить в СПА, на массаж, в бассейн и т.д. https://vk.com/larisaandersen