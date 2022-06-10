Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры
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Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры

Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры
Актриса Мария Голубкина стала сторонницей бодипозитива и комфортно чувствует себя даже с лишним весом. Мария Голубкина подает своим поклонникам пример бодизитивного мышления. Несколько лет назад актриса начала стремительно набирать лишний вес. Изначально она переживала из-за изменений в фигуре и пыталась влиять на этот процесс с помощью диет. Однако со временем она стала проще относиться к «новому» отражению в зеркале. Сейчас актриса находится на пике массы. Во всяком случае прежде фанаты никогда не видели Голубкину в такой форме. Накануне она опубликовала в Сети кадры, на которых демонстрирует пышные бедра, большой живот, щеки и второй подбородок.
Мария Голубкина Хотя некоторые критики жестко высказываются в адрес располневшей Марии, сама она чувствует себя вполне комфортно в новом весе. Актрису не смущает даже тот факт, что теперь её сложно узнать. Возможно, это откроет ей дорогу к новым ролям в кино? Интересно, что несмотря на лишний вес, Мария не отказывается от съемок в откровенных сценах. Недавно состоялась премьера сериала «Обоюдное согласие», где у её героини случился интим на заднем сидении авто. В этом эпизоде Голубкина снялась с задранной юбкой и без нижнего белья, смело продемонстрировав зрителям бедра с целлюлитом. Ранее Голубкина заявила, что не намерена бороться и со своими морщинами. Недавно актриса призналась, что в целях экономии денег принципиально не будет колоть ботокс. «Вы же знаете, чтобы колоть гадость, нужны отдельные финансы. А жадность не позволяет мне на такую ерунду спускать деньги», — говорит Мария.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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