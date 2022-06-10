Midnight Fight Express выйдет 23 августа, сразу в Game Pass — новый трейлер
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Midnight Fight Express выйдет 23 августа, сразу в Game Pass — новый трейлер

Midnight Fight Express выйдет 23 августа, сразу в Game Pass — новый трейлер


Игра Midnight Fight Express, которая создается одним человеком и является довольно многообещающей, выйдет 23 августа этого года. Сразу после релиза она будет доступна в Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

На Summer Game Fest разработчик Midnight Fight Express представил новый геймплейный трейлер, который можно посмотреть ниже. Midnight Fight Express — это изометрический боевик, в котором игрокам предстоит пробираться через наполненный преступниками город. Разработчик обещает большое количество разнообразного оружия ближнего и дальнего боя.


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По материалам: newxboxone

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