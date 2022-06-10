Минстрою дали новые полномочия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минстрою дали новые полномочия

Минстрою дали новые полномочия

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



На Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства возложены новые полномочия в сфере незавершенного строительства. Соответствующее постановление кабмина от 2 июня 2022 года № 1017 вступает в силу с 10 июня.

Как следует из текста документа, Минстрой дополнительно уполномочен:

- определять порядок предоставления информации об объектах капстроительства, включенных в федеральный реестр незавершенных объектов,

- определять порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства,

- а также координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти по снижению количества объектов капстроительства, включенных в реестр.

Законы, вступающие в силу 10 июня



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#строительство #власть


239
В Крыму продолжит действовать особый порядок закупок по строительству 20.04.2022
В Госдуме добиваются запрета на застройку берегов Байкала 15.04.2022
Сенаторы предлагают в учебниках истории сделать акцент на патриотизме 17.05.2022
Женщинам разрешат служить в Росгвардии в платьях, туфлях и панаме 18.05.2022
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
4 чувства, которые способны убить самую крепкую любовь
4 чувства, которые способны убить самую крепкую любовь
Ксения Бородина рассказала, как поймать изменщика
Ксения Бородина рассказала, как поймать изменщика
Вера Брежнева собрала сестер в Италии, чтобы отметить 70-летие мамы
Вера Брежнева собрала сестер в Италии, чтобы отметить 70-летие мамы
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: дата релиза и новый персонаж
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: дата релиза и новый
4X-стратегия Humankind выходит на Xbox, сразу в Game Pass
4X-стратегия Humankind выходит на Xbox, сразу в Game Pass
Какие травы привлекают удачу, процветание и деньги
Какие травы привлекают удачу, процветание и деньги
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge будет в Game Pass в день релиза
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge будет в Game Pass в
Новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide, консольный эксклюзив Xbox
Николай Цискаридзе был в шоке от Польши
Николай Цискаридзе был в шоке от Польши
Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин
Лариса Андерсен рассказала о влиянии Венеры на женщин
Ксения Собчак заныла из Европы, как ей плохо живется
Ксения Собчак заныла из Европы, как ей плохо живется

Топ на сегодня

Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Лариса Андерсен рассказала о силе Весов
Павел Прилучный распродает недвижимость
Павел Прилучный распродает недвижимость
Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
Отар Кушанашвили высказался о Максиме Покровском
Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником
Яна Кошкина рассталась с влиятельным любовником
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа
Дарья Донцова рассказала об онкологии мужа

Еще по теме

Минстрой разработает классификатор объектов капитального строительства
Минстрой установит требования к электронным документам в строительстве
Минстрой будет определять правила составления строительной сметы
В России внедрят новый градостроительный подход