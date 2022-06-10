Минстрою дали новые полномочия

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

На Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства возложены новые полномочия в сфере незавершенного строительства. Соответствующее постановление кабмина от 2 июня 2022 года № 1017 вступает в силу с 10 июня.

Как следует из текста документа, Минстрой дополнительно уполномочен:

- определять порядок предоставления информации об объектах капстроительства, включенных в федеральный реестр незавершенных объектов,

- определять порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства,

- а также координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти по снижению количества объектов капстроительства, включенных в реестр.

Законы, вступающие в силу 10 июня

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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