Наташа Королева потеряет много денег при разводе

Журналисты выяснили, что будет, если 49-летняя певица Наташа Королёва разведется. Артистка в случае развода с 52-летним Сергеем Глушко лишится половины своих денег и недвижимости. Эксперт заверил, что певице невыгодно расторгать брак со стриптизером. Исполнительница хита «Маленькая страна» с 2003 года замужем за Сергеем Глушко (Тарзан). Супруги много лет демонстрировали идиллию в браке, но в последние годы в отношениях начались проблемы. Танцор втянул жену в громкий скандал из-за своих измен. Тогда Наташа его простила, сохранив семью. Сейчас снова появились слухи о том, что в паре не всё гладко. Тарзан якобы поссорился с тещей из-за разногласий по поводу спецоперации на Украине. Певица оказалась между двух огней. Звездный адвокат Андрей Алешкин считает, что Королёвой невыгодно расторгать брак. В таком случае ей придется делить с Сергеем свои сбережения и недвижимость.Наташа Королева с мужем -фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Согласно действующему законодательству, а именно Семейному кодексу, при разводе, если нет брачного договора, имущество делится поровну между супругами. Это вся нажитая в браке недвижимость, а также движимое имущество, заработки, деньги на счетах и прочее», — объяснил юрист. Алешкин также вспомнил историю годовалой давности, когда бывшая жена Игоря Николаева призналась, что подарила свою яйцеклетку другу из США. У того в итоге родилась дочь с помощью суррогатной матери. Счастливый отец отблагодарил Наташу, подарив ей 50 биткоинов, стоимость которых оценили в 177 миллионов рублей. Адвокат отметил, что при разводе артистке придется отдать Сергею часть этих средств. «Если сделка имела место в рамках семейных уз, и криптовалюта была получена Королёвой в период брака, то эта сумма должна быть при разводе поделена пополам с Тарзанам. По закону, это совместный доход», — пояснил эксперт в интервью «КП».