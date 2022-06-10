Николай Басков в шоке, что его вещи распродают

45-летний певец Николай Басков сказал спасибо, что трусы не продают. Народный артист России после развода со Светланой Шпигель ни с кем не связал свою судьбу. Исполнитель хита «Шарманка» крутил романы с Оксаной Федоровой, Анастасией Волочковой и другими звездами шоу-бизнеса. Однако все они были больше похоже на пиар, чем на любовные отношения. А в последние пять лет в личной жизни Николая вообще тишина. Певец показывает лишь кошек, которые живут у него в особняке. Сегодня знаменитый уроженец подмосковной Балашихи выложил объявление, которое его поразило. На снимке был черный носок. Живущий в Самаре продавец так и подписал: «Носок Николая Баскова». Он установил цену: 90 000 рублей.Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Эстрадный певец и телеведущий смеющимися смайлами высказал свое отношение к этому объявлению. «Ну хоть не трусы мои продают на Авито. У меня всё...» — написал Басков. Пост друга Филиппа Киркорова развеселил многих звезд. Они также оценили его веселыми смайлами. «Ты где носок уронил???» — поинтересовалась ведущая «Дома-2» Ольга Орлова. Поклонники Николая принялись состязаться в остроумии в комментариях. «С ДНК-тестом?», «Трусы тоже где-то потерял?», «Носок ещё по-божески стоит. А вот трусы уже не потянуть», «Вот это настоящий успех!», «Продавец развеселил. Он написал еще: «Порадуйте этим носком родных и близких". Это каким образом я должна их радовать? Дать нюхать при входе в мой дом?», «А почему так дёшево?! Я в недоумении», «Это же один носок. Второй всегда дороже», «Николай, так это же золотая жила! Можно столько бабла срубить! Что там ещё у вас есть ненужного?», «Хорошие носки — надо брать», «Срочно беру кредит», «Очень смешно», — высказались фанаты.