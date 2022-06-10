Николай Цискаридзе был в шоке от Польши
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Николай Цискаридзе был в шоке от Польши

Николай Цискаридзе был в шоке от Польши
Звезда балета Николай Цискаридзе был очень удивлен, когда приземлился в Польше. Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» рассказал о своем посещении Польши. «Я в этом году летел из Лондона через Польшу. Никогда не был в Польше. Никогда там не выступал. Там была пересадка. Количество людей-поляков, говоривших, что они меня смотрят и знают, было огромное. Я был так удивлен», сказал Николай Цискаридзе.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Николая Цискаридзе, чтобы правильно произнести его фамилию — надо приложить усилие. «Вы заслужите это. Многие не хотят. Они хотят руководить, а я работать пришел. Они пишут свою фамилию, но их никто не знает», — заявил Цискаридзе. Напомним, что Николай Цискаридзе — народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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