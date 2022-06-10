Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина

Звезда балета Николай Цискаридзе признался, что его жизнь превратилась в ад. Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» рассказал о давлении, которое оказали на него, когда он стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. «Я агитировал всегда искреннее. Вы не представляете количество людей, который хотели выяснить со мной отношения, когда я стал доверенным лицом Владимира Путина. Я вам даже описать не могу. Это был ад. Мне говорили: «Ну ты же так не считаешь». А я говорил: «Почему вы думаете, что я так не считаю», сказал Николай Цискаридзе.Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Цискаридзе, в 2018 году именно он открывал голосование в стране на выборах президента. «Ко мне было такое доверие людей. Я очень часто говорю, что мне не нравится. Огромное количество власть держащих скажут: «С ним тяжело». Потому что я всегда задам неудобные вопросы. У меня всегда есть свое мнение», — заявил Николай Цискаридзе. Напомним, что Николай Цискаридзе — народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.