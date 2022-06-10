Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
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Николай Цискаридзе высказался о своей национальности

Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал, кем он себя считает. Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» заявил, что считает себя российским гражданином. «Когда меня в Грузии пытались в чем-то обвинять, я никогда в жизни не скрывал своего мнения. Я очень давно, в 2001 году, сказал в Кремле, когда мне Владимир Путин вручал мою первую Госпремию. Я сказал: «Горд, что грузин по национальности, что я российский гражданин и русский артист», сказал Николай Цискаридзе.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Цискаридзе, он все хорошо понимает сам для себя. «Я никогда не буду грузином. Ну потому что так получилось. Я горжусь, что представитель такой древнейшей культуры, которая древнее российской. Это мой выбор. Я хотел жить в Москве. Хотел танцевать в Большом театре, и я не видел свою судьбу никак иначе. Я выращен русской балетной школой. Мои педагоги все себя считали русскими артистами, хотя они разных национальностей», — заявил Николай Цискаридзе. Напомним, что Николай Цискаридзе — народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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