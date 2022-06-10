Новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide, консольный эксклюзив Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide получил новый геймплейный трейлер на Summer Game Fest. Разработчики подтвердили, что игра выходит 13 сентября 2022 года, она будет доступна только на Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза Warhammer 40,000: Darktide попадет в Game Pass.

По сюжету, действия игры развернутся в городе-улье Тертиум. Игрокам предстоит сражаться с силами Хаоса, которые стремятся захватить город. В трейлере можно видеть кооперативное взаимодействие игроков в рамках одной из миссий.

Watch this video on YouTube