Объявлено, что Wanted: Dead выйдет не только на новом поколении консолей

Вадим Карасев





В октябре прошлого года состоялся анонс Wanted: Dead — игры от создателей Ninja Gaiden и Dead or Alive. Проект заявлялся в качестве эксклюзива консолей нового поколения и PC, но сегодня разработчики объявили о планах выпустить Wanted: Dead, в том числе, на Xbox One и Playstation 4.

Wanted: Dead выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в этом году — релиз ее запланирован на 4 квартал.

Игра Wanted: Dead представляет собой смесь слэшера и шутера от третьего лица в стиле киберпанка. В игре обещают десятки приемов, более 80 уникальных завершений атак, смесь передового оружия и ретро-футуризма 90-х, хардкорные бои и захватывающий сюжет.

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