Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер

Вадим Карасев





В первой половине этого года должен был состояться релиз Marvel’s Midnight Suns. Но после неудачной прошлогодней демонстрации разработчики решили взять дополнительное время на доработку проекта.

Сегодня в рамках Summer Game Fest объявили, что Marvel’s Midnight Suns выходит 7 октября 2022 года, вместе с тем представили новый трейлер. Отметим, что в рамках трейлера не показали полноценный геймплей, хотя ранее инсайдеры сообщали, что игра была серьезно переработана.

Watch this video on YouTube

Релиз Marvel’s Midnight Suns запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.