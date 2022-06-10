Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер
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Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер

Официально: Marvel’s Midnight Suns выйдет 7 октября, новый трейлер


В первой половине этого года должен был состояться релиз Marvel’s Midnight Suns. Но после неудачной прошлогодней демонстрации разработчики решили взять дополнительное время на доработку проекта.

Сегодня в рамках Summer Game Fest объявили, что Marvel’s Midnight Suns выходит 7 октября 2022 года, вместе с тем представили новый трейлер. Отметим, что в рамках трейлера не показали полноценный геймплей, хотя ранее инсайдеры сообщали, что игра была серьезно переработана.


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Релиз Marvel’s Midnight Suns запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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По материалам: newxboxone

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