Ольга Будина рассказала о своей популярности
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Ольга Будина рассказала о своей популярности

Ольга Будина рассказала о своей популярности
Актриса Ольга Будина призналась, что очень стеснительна. Не так давно артистка практически перестала сниматься в фильмах, считая, что в современном кинематографе уже нет ничего хорошего, сплошная коммерция и выгода. Правда, одному телепроекту артистка пока остается верна: скоро на экраны выйдет новый сезон сериала «Земский доктор». Ольга признается, что с недавних пор полюбила обычную жизнь и не хочет возвращать былую популярность. «Моя жизнь нестандартная. Она отличается от жизни тех актеров, которые играют все, невзирая на идеологию. Когда я перестала понимать, что происходит, то тихонько ушла с радаров. Это было лет 10 назад. Конечно, сейчас у меня уже не та степень популярности, когда ты не можешь спокойно зайти в магазин — все оглядываются. Зато есть свои плюшки: сейчас я могу себе позволить жить как обычный человек и не ходить зимой и летом в солнечных очках. Хотя осенью на экраны должен выйти 6-й сезон «Земского доктора» и думаю, что скоро снова придется их надеть. Я люблю людей, но очень стеснительна и мнительна по своей природе», — разоткровенничалась 47-летняя актриса.
Ольга Будина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Будина любит свою профессию, но не видит смысла работать, ведь все происходящее в кинематографе приносит ей разочарование. «Первый раз ушла в связи с рождением ребенка, в 2004-м. А спустя восемь лет разочаровалась в парадигме нашей культурной политики. Я застала старых педагогов вахтанговской школы, которые учили своих студентов любить искусство в себе, а не наоборот. И Родину любить такой, какая она есть, а не стыдиться ее на европейских фестивалях. Понимала: чтобы сохраниться, мне нужно просто уйти. Поклонившись в пояс всем коллегам, я отказалась возобновлять контракты, отыграла все заявленные спектакли, завершила сезон ТВ-программ, доснялась во всех фильмах и ушла в никуда и не понимая, что делать дальше. Лучше не делать ничего, чем то, что ты никогда не захочешь показать своим детям», — отметила звезда «Таежного романа». Сейчас актриса занимается политикой, но не горит желанием идти к власти. «У меня другое поле сражений и другая профессия в руках. Осенью я сняла два ролика о сути закона о семейно-бытовом насилии, который в случае его принятия открыл бы настежь двери в наши семьи ювенальной юстиции и ни разу на самом деле не защитил бы от реального домашнего насилия. Так вот этот закон снесен. И я очень рада, что смогла внести свою лепту наравне с многочисленными родительскими сообществами, которые много лет добивались его сноса», — рассказала она в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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