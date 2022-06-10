Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции
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Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции

Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции
Актер Павел Прилучный решил провести отпуск с детьми в Турции, где они уже отдыхают с бабушкой. 34-летний Павел Прилучный присоединился к с 9-летнему Тимофею и 6-летней Мии, которые находятся на курорте с бабушкой. Павел и его бывшая жена Агата Муцениеце вместе заботятся о детях и стараются устраивать им приятные сюрпризы.
Павел Прилучный В школе Тимофея завершился учебный год. Агата не захотела, чтобы дети оставались в Москве, поэтому отправила их на море, а точнее в Турцию. «Детки поехали в Турцию с бабушкой. Я решила, что им сидеть в городе? У них каникулы. В деревню в Латвии пока нет возможности поехать», — призналась Агата.
Павел Прилучный с сыном Тимофеем К Тимофею и Мии присоединился их знаменитый отец. Павел заверил, что у него интересное путешествие. Компанию артисту составила его партнерша по сериалу «В клетке-2» Зепюр Брутян.
Павел Прилучный с сыном Тимофеем Сама Агата планирует поехать за рубеж через два месяца.«Мы очень хотим в деревню, в Ригу. Они не представляют себе, что не поедут туда», — подчеркнула актриса. Звезда сериала «Тобол» дала понять, что затяжной отпуск не входит в ее планы. Актриса отметила, что вернется к работе всего через несколько дней.  
Тимофей и Мия Прилучные «Я реально рассчитываю на то, что мне удастся добраться до Прибалтики в августе. В первой половине месяца у меня небольшой отпуск. Я надеюсь, что доберусь до Латвии», — добавила Муцениеце.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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