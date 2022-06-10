Появились первые фото со свадьбы Бритни Спирс
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Появились первые фото со свадьбы Бритни Спирс

Появились первые фото со свадьбы Бритни Спирс

В сети появились первые фотографии со свадьбы Бритни Спирс и ее жениха Сэма Асгари, которая состоялась накануне вечером. На церемонии присутствовали около 80 гостей, среди которых появились Пэрис Хилтон, Мадонна, Дрю Бэрримор и другие. Родственников певицы на торжество не пригласили.

Невеста надела платье Versace с открытыми плечами, созданное для нее Донателлой Версаче. 


Платье Бритни Спирс

Новость дополняется


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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