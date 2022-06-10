Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
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Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери

Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
35-летняя певица Полина Гагарина рассказала, как растет ее дочь. Наставница шоу «Голос.Дети» растит двоих детей от разных браков. 14-летний сын Андрей появился на свет в союзе с актером Петром Кисловым, а 5-летнюю Мию певица родила от фотографа Дмитрия Исхакова. Артистка развелась с отцом девочки два года назад и воспитывает детей одна. Полина старается уделять им всё свободное время. Гагарина не показывает публике лицо Мии, зато охотно откровенничает о ее бойком характере. По словам звездной матери, девочка обожает смотреть мультфильмы.
Полина Гагарина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мультики – это единственное, что я смотрю по телевизору в правильно отведенное время. Я не запрещаю Мии смотреть мультфильмы. Я просто говорю, что, когда мы едим – ничего не смотрим, а сосредотачиваемся на еде. А вот после еды 15-20 минут... просто огонь», — отметила Полина. Исполнительница хита «Обезоружена» призналась, что увлечение Мии иногда вызывает споры. Полина настаивает, чтобы дочь меньше времени проводила за просмотром телевизора, а Мии хочется сделать по-своему. Певица рассказала о хитрости, которую применяет малышка,  когда хочет добиться своего.  «Мы с дочерью классно договариваемся. У нас торги. Я говорю: «Давай, 3 минуты еще». Она отвечает: «Пять». Я добавляю: «Четыре». И тут голос: «Продано»», — пошутила Гагарина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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