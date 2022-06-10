Посол РФ: В отношениях Москвы и Белграда нет места зависимости и неравноправности
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Посол РФ: В отношениях Москвы и Белграда нет места зависимости и неравноправности

Посол РФ: В отношениях Москвы и Белграда нет места зависимости и неравноправности

14:18  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Российско-сербское сотрудничество в нефтегазовой сфере и во всех остальных областях было и остается взаимовыгодным. Об этом в пятницу в авторском тексте для сербской газеты «Политика» заявил посол Российской Федерации в Белграде Александар Боцан-Харченко.

Авторский текст российского дипломата стал ответом на статью, опубликованную в том же издании 3 июня за подписью послов Великобритании, Канады, Норвегии и Польши в Сербии, в которой содержатся искаженные факты и ложь, вводящая сербских читателей в заблуждение относительно актуальной ситуации на Украине, а также обвинения в адрес Белграда в зависимости от российских энергоносителей.

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«Удивляют комментарии о „зависимости“ Сербии от российских энергоносителей, которые в общем-то укладываются в парадигму самого Запада (который развивает отношения с другими государствами только при условии, что они подчиняться его воле). В отношениях Москвы и Белграда никогда не было и не будет места зависимости и неравноправности», — написал российский посол.

Он также выразил уверенность в том, что Запад не сможет навязать Сербии свою искаженную логику.

«Тем, кто ввел рестриктивные меры против России нет никакого дела до собственного населения, которое сейчас пожинает горькие плоды своей русофобии, а также политической и экономической недальновидности», — подчеркнул дипломат.


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Вместе с тем посол выразил удовлетворение тем, что большинство стран не ведутся на эти провокации. В то же время Запад, пытаясь причинить ущерб России, демонстрирует равнодушие по отношению к странам, таким как Сербия, все больше изолируясь от остального мира, подрывая доверие к себе и приближая конец своей глобальной доминации.

Боцан-Харченко посоветовал западным коллегам, выступившим с лживой статьей, в первую очередь, заняться своим отношением к бесстыдному нарушению международного права со стороны их собственных государств.

«Невозможно (не реагировать на эту ложь), потому что мы помним невинных жертв агрессии НАТО на Югославию в 1999 году, в которой участвовали Лондон, Оттава, Осло, и которую пламенно поддерживала Варшава, которая тогда только присоединилась к альянсу», — отметил глава российской дипмиссии.



#международные отношения #Сербия #санкции


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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