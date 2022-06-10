Ребел Уилсон рассказала об отношениях с девушкой: "Искала принца, а нужна была принцесса"
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Ребел Уилсон рассказала об отношениях с девушкой: "Искала принца, а нужна была принцесса"

Ребел Уилсон рассказала об отношениях с девушкой: "Искала принца, а нужна была принцесса"

Актриса Ребел Уилсон рассказала об отношениях с девушкой. В инстаграме* она опубликовала фотографию с возлюбленной, модельером Рамоной Агрумой.


Ребел Уилсон и Рамона Агрума

Я думала, что ищу диснеевского принца. Но, похоже, все это время мне нужна была принцесса, — написала актриса под постом.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума впервые попали в объективы фотографов в январе этого года, а в марте они вместе посетили вечеринку Vanity Fair, которая прошла после церемонии вручения премии "Оскар".

Ранее у Ребел Уилсон был роман с предпринимателем и миллиардером Джейкобом Бушем. Они познакомились в компании общих друзей в 2019 году, а в 2020 году  впервые вышли в свет как пара. Однако отношения продлились всего год, и в 2021 году они расстались.

Ребел Уилсон известна по фильму "Девичник в Вегасе", а также ранее оказалась в центре внимания после похудения: актрисе удалось сбросить более 27 кг.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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