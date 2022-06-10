Стартовала крупная распродажа Xbox Deals Unlocked 2022 — 500+ игр и DLC со скидками
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Стартовала крупная распродажа Xbox Deals Unlocked 2022 — 500+ игр и DLC со скидками

Стартовала крупная распродажа Xbox Deals Unlocked 2022 — 500+ игр и DLC со скидками


В Microsoft Store сегодня стартовала крупная распродажа игр и DLC для приставок Xbox One и Xbox Series X | S — Xbox Deals Unlocked 2022. Она продлится до 23 июня 2022 года. В рамках распродажи игрокам доступно по сниженным ценам 564 позиции в Microsoft Store.

Полный список игр, которые предлагают по сниженным ценам в рамках распродажи, можно посмотреть по этой ссылке в Microsoft Store.

Максимальный размер скидок в ходе распродажи достигает 90%. По сниженным ценам, в том числе, продаются некоторые новинки этого года, вроде Tiny Tina’s Wonderlands, OlliOlli World, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok DLC.

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По материалам: newxboxone

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