Субсидии на флаги и гербы получат 11 тысяч российских школ

11:12 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: Правительство России

Школы в 31 регионе России получат субсидии из федерального бюджета на закупку гербов, флагов и флагштоков. Об этом сообщается на сайте правительства.

На эти цели правительство выделит более 970 миллионов рублей. Субсидии получат 11 тысяч школ. Больше всего полагается Дагестану (107 миллионов рублей), Нижегородской (75 миллионов) и Челябинской (55 миллионов) областям, меньше всего — Еврейской автономной области (3,7 миллиона) и Севастополю (5,37 миллиона).

В середине апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе страны в начале недели будут исполнять российский гимн и поднимать флаг. Эта идея была поддержана российским президентом Владимиром Путиным. По мнению главы государства, «это очень правильно и востребовано», однако стоит отложить введение церемонии там, где ее невозможно организовать соответствующим образом, чтобы «это было сделано достойно».

Кравцов 9 июня подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах.





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