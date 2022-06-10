Субсидии на флаги и гербы получат 11 тысяч российских школ
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Субсидии на флаги и гербы получат 11 тысяч российских школ

Субсидии на флаги и гербы получат 11 тысяч российских школ

11:12  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: Правительство России



Школы в 31 регионе России получат субсидии из федерального бюджета на закупку гербов, флагов и флагштоков. Об этом сообщается на сайте правительства.

На эти цели правительство выделит более 970 миллионов рублей. Субсидии получат 11 тысяч школ. Больше всего полагается Дагестану (107 миллионов рублей), Нижегородской (75 миллионов) и Челябинской (55 миллионов) областям, меньше всего — Еврейской автономной области (3,7 миллиона) и Севастополю (5,37 миллиона).

В середине апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе страны в начале недели будут исполнять российский гимн и поднимать флаг. Эта идея была поддержана российским президентом Владимиром Путиным. По мнению главы государства, «это очень правильно и востребовано», однако стоит отложить введение церемонии там, где ее невозможно организовать соответствующим образом, чтобы «это было сделано достойно».

Кравцов 9 июня подписал стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна в школах.


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#школы #образование #память #дети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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