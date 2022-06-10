Троицкая родительская суббота 11 июня 2022: традиции и правила поминовения усопших

Вадим Карасев

11 числа Троицкая родительская суббота. Это самый важный поминальный день в году. Пришло время узнать, каковы его традиции, ведь важно помянуть умерших правильно — согласно церковному уставу.

В начале года мы рассказывали о том, когда и какие родительские субботы нас ждут в 2022 году. Троицкая суббота является уникальной и очень важной. Чтобы провести этот день правильно, просто следуйте описанным далее советам.

Как правильно поминать усопших

В этот день очень важно посетить богослужение и поставить свечку за упокой близких. Это очень важно в Троицкую родительскую субботу, так как она является самой важной в году, ведь она привязана к большому празднику — Троице или, как ее еще называют, Пятидесятнице.

После посещения церкви можно отправляться на кладбище. Там можно пообщаться с душами умерших родственников, помянуть их добрым словом, навести порядок на могиле, а потом отправиться домой с чистыми мыслями.

Считается, что все погибшие родственники слышат нас в этот день. Такова воля Господа. Воспользуйтесь этим, чтобы сказать то, чего вы не успели сказать при жизни. Троицкую субботу можно назвать особенной еще за то, что церковь официально разрешает поминать тех, кто не был крещен при жизни.

Недаром говорят, что поминают мертвых лучше всего дети. Раздайте соседским и своим детям угощения. Не нужно при этом просить их что-то делать или говорить. Всё произойдет само собой.

Каковы запреты этого дня

11 июня нельзя устраивать пышного застолья, особенно на кладбище. Это день поминовения — серьезный и крайне важный период, в который людям нужно духовно соединиться с усопшими, с Господом. Многие распивают горячительные напитки причем порой прямо на кладбище, что категорически запрещено. Таким образом вы не поминаете усопших, а просто лишаете их возможности услышать вас.

Негласный запрет говорит о том, что 11 июня не стоит оставлять еду на кладбище. Заберите ее с собой или раздайте нуждающимся. Если у вас нет возможности помогать бедным, то не стоит этого делать. Если такая возможность есть, церковь настоятельно рекомендует ею воспользоваться. Черствость будет под запретом.