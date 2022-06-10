В Rumbleverse можно сыграть бесплатно на Xbox в рамках теста на этих выходных

Вадим Карасев





В конце прошлого года состоялся анонс игры Rumbleverse, которая должна была выйти через пару месяцев. Но, после первых закрытых тестов, разработчики отложили релиз проекта на неопределенное время. У Rumbleverse все еще нет даты выхода, но на этих выходных игру могут опробовать все желающие, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Epic Games объявила, что с 11 июня (20:00 по МСК) до 12 июня (20:00 по МСК) можно будет играть в Rumbleverse бесплатно в рамках открытого теста. В ходе теста разработчики хотят проверить сетевые возможности.

Rumbleverse — это игра в жанре Королевской Битвы на 40 человек с уникальными героями. Уже можно предварительно загрузить клиент Rumbleverse для тестирования.

Rumbleverse Network Test

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Приземлитесь и вступите в бой в новой «королевской битве» для 40 человек!

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