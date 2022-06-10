Вера Брежнева собрала сестер в Италии, чтобы отметить 70-летие мамы

Певица Вера Брежнева с марта живет на своей вилле около озера Гарда, периодически посещая Польшу, где работает волонтером на складе. Большую часть времени звезда проводит со своей младшей дочкой — Сарой. Ее супругу Константину Меладзе часто приходится возвращаться в Россию по рабочим делам. А старшая дочка Брежневой — Соня — уже давно живет в США. Вера Брежнева не просто пригласила маму в Италию, но и позвала туда троих родных сестер — Викторию, Анастасию и Галину. Как призналась сама певица, эта встреча стала для семьи настоящими событием: ведь собрать вместе людей, которые живут в разных точках земного шага, нелегко.Вера Брежнева с сестрами «Снова вместе. Последний раз мы собирались в таком составе ровно пять лет назад. По этому же поводу. День рождения нашей мамочки. Главная ценность была, есть и будет — наша семья. А лучший подарок для мамы, особенно сейчас — увидеть своих четырех дочек, пусть даже всего на сутки. Мама. Галя. Вера. Вика. Настя. 70», — написала Вера Брежнева в социальных сетях и поделилась с поклонниками новыми фотографиями.Тамара Галушка Праздник семья Галушка провела максимально насыщенно: поездки на машине под громкую музыку, экскурсии и ужин в ресторане. Уже под вечер Брежнева призналась: из-за переизбытка эмоций ее накрыла легкая грусть. Виной всему — скорое расставание с близкими. Тамару Галушку вовсю поздравляли и поклонники Веры. «Я сегодня получила столько поздравлений, как будто день рождения у меня. Но у меня действительно праздник. Праздную мамочку, которая жива, здорова, с нами. И это бесценно. Спасибо всем большое за добрые слова и теплые пожелания, я все передаю», — поблагодарила подписчиков Брежнева. Сейчас звезда планирует осваивать другой «рынок», но и это у нее пока получается не очень удачно. Уже в июне Брежнева собиралась выступить в одном из самых популярных отелей Турции и даже появилась на афишах, но потом так же стремительно с них пропала.