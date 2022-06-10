Владимир Соловьев высказался об Алле Пугачевой

Ведущий Владимир Соловьев прошелся по Примадонне. В недавнем выступлении Максим Галкин задел Владимира Соловьева. Журналист, впрочем, решил не отвечать на колкую реплику юмориста и вместо этого высказался в адрес его супруги Аллы Борисовны. Позиция Максима Галкина в нынешних обстоятельствах общеизвестна. Комик критикует российскую власть, поэтому временно приостановил концерты на территории нашей страны. Так, теперь 45-летний артист выступает в Израиле, где собирает полные залы. В туре он спокойно проходится по коллегам из России. «Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: «Карлсон!» — шутил Галкин.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Владимир Соловьев не стал дерзить в ответ Максиму и лишь обратился к Алле Пугачевой. 58-летний журналист призвал Примадонну открыто сказать о том, что происходит в мире. «Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — заявил ведущий в эфире авторской программы «Соловьев LIVE». К слову, 73-летняя звезда периодически высказывается, но делает это осторожно. Даже в тот момент, когда неизвестные оставили ей матерное послание на фасаде Останкино, Алла Борисовна ответила им деликатно. «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна», — отрезала певица. Ее супруг предпочитает не вести себя также дипломатично. Иногда Галкин позволяет себе выразить свою точку зрения резко. Однако Максим злится, что его и без того пылкие слова тиражируются в Сети совсем по-другому. «Некоторые журналисты пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков и высмеивал лживых и жалких пропагандистов», — цитирует юмориста Teleprogramma.pro.