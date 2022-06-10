Xbox хочет превратить Game Pass в демонстрационную площадку для игр
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Xbox хочет превратить Game Pass в демонстрационную площадку для игр

Xbox хочет превратить Game Pass в демонстрационную площадку для игр


Microsoft вчера анонсировала новую инициативу для подписки Game Pass, которая называется Project Moorcroft. Суть ее в том, что в подписку Game Pass будут попадать демо-версии игр на этапе разработки, что позволит разработчикам набрать аудиторию поклонников, улучшить свой проект и заработать на этом.

Сара Бонд из Xbox в Twitter сравнила новую инициативу с аналогом выставочного зала, который часто можно увидеть на выставках игровой индустрии. Поскольку сейчас становится все меньше оффлайн игровых мероприятий, где люди могут опробовать новинки от разработчиков, Microsoft решила перенести этот опыт в онлайн. Вот что об этом говорит Сара Бонд:

Почему бы нам не взять Game Pass и не превратить его в демонстрационную площадку? Почему бы нам не дать разработчику возможность взять часть, уровень своей игры, выпустить его в Game Pass, вызвать заинтересованность «что будет дальше», а также получить действительно ценные отзывы, пока они настраивают и готовят свою игру к запуску.

Microsoft планирует запустить Project Moorcroft в 2023 году.

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По материалам: newxboxone

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