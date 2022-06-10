Захарова назвала истерикой реакцию Лондона на приговор британским наемникам

Тема: Военная операция на Украине

18:02 Автор: Иван Попов

Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что британские наемники в Донбассе не обладают статусом военнопленных, и назвала «доходящей до истерики» реакцию Лондона на смертный приговор двум подданным Соединенного королевства.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших в рядах вооруженных сил Украины. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, в Вашингтоне озабочены вынесением такого приговора и считают его «фиктивным».

По словам Захаровой, британским властям было указано на необходимость прямых контактов с властями Донецкой Народной Республики, но эти рекомендации были проигнорированы.

«Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин-офиса Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом ДНР решение в отношении британских граждан, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников и по совокупности преступлений приговоренных к смертной казни», — подчеркнула Захарова, текст заявления которой приводится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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#международные отношения

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