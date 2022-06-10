Женский гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Вадим Карасев

Эта неделя обещает быть насыщенной и яркой. Следуя подсказкам астрологов, представительницы разных Знаков Зодиака смогут провести её с максимальной пользой и изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Несмотря на то, что вторник будет опасным днем из-за Суперлуния, все равно это не помешает вам запомнить данную неделю лишь в хорошем свете. Это благоприятный период для женщин, в который необходимо как можно быстрее избавиться от обиды. Данное чувство будет выступать в роли якоря, который стремительно утянет за собой на самое дно любую представительницу прекрасного пола.

Женщина-Овен

Первое, что советуют Овнам астрологи, это сделать свой дом местом силы. Это поможет восстановить утраченную в прошлом энергию и гармонизировать пространство, в котором они отдыхают и общаются с близкими. Октябрь ознаменуется мистическими и таинственными озарениями для прекрасных Овнов, однако порой какое-то странное событие — это лишь странное событие и ничего больше. Астрологи предостерегают этих дам от чрезмерной мнительности. Не стоит видеть во всем дурные предзнаменования. Помимо интуиции стоит вспоминать про логику.

Женщина-Телец

Начиная с этой недели к Тельцам придет необоснованное раздражение на окружающих и самих себя. Так эти женщины будут реагировать на Суперлуние и его последствия. Очень важно сохранять нейтралитет в общении, чтобы навязчивые мысли не привели к серьезным конфликтам. Также эксперты рекомендуют помнить о практических советах про то, как противостоять энергетическим вампирам. Это очень важно, ведь на этой неделе такие люди могут активизироваться и прилипнуть к женщинам-Тельцам. Это будет крайне опасно, так как они могут мгновенно лишить их.

Женщина-Близнецы

Ночные светила на этой неделе вдохнут в женщин-Близнецов желание двигаться, жить, творить. Повысится в первую очередь их креативность. Делая выбор между приевшейся рутиной и сложными, но интересными планами, лучше всего брать и то, и другое. При правильном планировании и при сильном желании энергии хватит на все. Кроме того, планеты сделают представительниц этого Знака привлекательными для противоположного пола. Это отличное время для знакомств, флирта, свиданий. Также астрологи советуют Близнецам обращать внимание на законы кармы.

Женщина-Рак

Ракам в попытках достичь успеха не стоит забывать об отдыхе и релаксации. Нужно стремиться к стабильности и гармонии. Ускорить процесс обретения любви и достатка помогут специальные женские обряды. Не исключено, что прекрасные Раки могут столкнуться с парадоксами и дилеммами. Покровительствующие планеты в хорошей позиции, значит любые трудности преодолимы, причем в кратчайшие сроки. Также Раков ждут большие возможности. Чтобы они не оказались лишь иллюзиями, придется приложить некоторые усилия.

Женщина-Лев

В этом месяце у многих женщин-Львов ожидается частичная или полная смена жизненного курса. Придет ощущение, что завершился определенный жизненный период и вот-вот начнется новый. Астрологи советуют не плыть по течению, а правильно расставить приоритеты и взять ситуацию под личный контроль. Нужно бороться с энергетическим истощением, поскольку сил понадобится много. Астрологи советуют женщинам-Львам помнить еще об одном: стремление к переменам — это хорошо, но про обязанности забывать не стоит.

Женщина-Дева

На этой неделе внимания Дев прекрасного пола потребуют вполне приземленные дела. Желательно присмотреться к собственному здоровью. Хорошее самочувствие и уверенность в в своей силе поможет Девам не потерять контроль над сложившейся ситуацией. Помимо приятного чувства выполненного долга, Девы будут вознаграждены улучшением настроения, укреплением веры в себя. Это привлечет определенные позитивные перемены в жизни, на которые могут указывать пять случайных событий. Эти женщины смогут добиться всего, чего захотят если не будут ждать у моря погоды.

Женщина-Весы

Весам стоит продолжать смеяться, улыбаться и любыми способами настраиваться на позитивную волну. Как известно, смех продлевает жизнь и улучшает энергетику. Хорошее настроение продолжит дарить представительницам этого Знака много удачи. Также в жизни Весов появятся новые озарения. Астрологи советуют держать в секрете от окружающих большие и малые секреты и тайны. Чем бережнее Весы будут обращаться с важной информацией, тем заметнее изменится их жизнь в будущем. Стоит быть особенно осторожными в диалогах с неприятными людьми.

Женщина-Скорпион

Суперлуние в Стрельце принесет Скорпионам ностальгический, но опасный привет из прошлого. Правильное отношение к мыслям о прошлом, сожалениям и обидам, а также женские талисманы помогут сохранить удачу рядом. Вторник — опасный день, так как июньское Полнолуние затронет все сферы жизни. Если проявлять осторожность, уже в среду ситуация резко изменится к лучшему. Астрологи отмечают, что неделя с 13 по 19 июня не является хорошим временем для кардинальных метаморфоз. Скорпионам, готовым к радикальным переменам, стоит подождать хотя бы до пятницы-субботы.

Женщина-Стрелец

Стрельцам прекрасного пола можно тратить время и средства на преображение своего внешнего вида: на смену прически, на новую одежду. Можно также преобразить и домашнюю атмосферу, купив что-то доя дома или сделав перестановку мебели, уборку, ревизию. Все это поспособствует ускоренному очищению чакр. Даже эти незначительные на первый взгляд мелочи притянут за собой лавину изменений. Правда, их качество во многом будет зависеть от настроения женщин-Стрельцов.

Женщина-Козерог

Ночные светила приоткроют перед Козерогами завесу тайны, помогут заглянуть в будущее. Можно воспользоваться быстрыми гаданиями на удачу в делах, а также довериться интуиции. Беспричинное беспокойство, которое будет сопровождать Козерогов в начале недели, не имеет под собой никакого логического обоснования. К середине недели ситуация изменится к лучшему. Планеты и звезды заставят этих женщин ощутить прилив оптимизма. Бороться с плохими мыслями станет гораздо проще. У Козерогов появится шанс быстро уладить накопившиеся проблемы.

Женщина-Водолей

Окружающие люди могут быть не до конца честными с представительницами этого Знака Зодиака. Водолеям прекрасного пола необходимо научиться распознавать ложь. В этом им помогут проверенные методики и советы. Также им нужно попробовать побороть свой эгоизм, но не забывать о том, что он частенько имеет положительные последствия. Вселенная хочет, чтобы представительницы этого Знака совершали больше щедрых и добросовестных поступков и поступались своим комфортом ради счастья близких, но без чрезмерного самопожертвования. О себе забывать точно не стоит.

Женщина-Рыбы

Рыбам стоит быть чуточку мягче и внимательнее к близким, держать под контролем свои эмоции. Астрологи предлагают им разбудить в себе женственность. Это поможет стать успешнее в любви, найти вторую половинку быстрее. Советы о том, как женить на себе мужчину по Знаку Зодиака помогут тем, кто уже находится в отношениях. Также наступает идеальное время для попыток осуществить мощный прорыв в карьере. При этом важно сократить общение с негативными людьми и по возможности избегать выяснения отношений.