15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
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15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения

15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения

Некоторые идеи лучше оставить как идеи.

Существует онлайн-группа под названием Awful Taste But Great Execution «Ужасный вкус, но отличное исполнение», целиком посвященная безвкусной, преувеличенной и откровенно дрянной стороне дизайна продуктов.  Но, по крайней мере, нам есть над чем поежиться!

1. Елочка Рекс

2. Пепельница

3. Вышивка Тоста

4. Дизайн ванны / туалета

5. Реклама лезвия для бритвы. "Максимально острое"

6. Хочу. Это. Прямо сейчас!

7. Тот, кто сшил его, сделал ему попку. А мы надели ему стринги

8. Кровоточащее ожерелье

9. Бэт-усики

10. 20 футов высотой граффити-фреска Канье Уэста, целующего самого себя

11. Без этого не тот эффект

12. Когда сказали, что в магазин без маски не пустят

13. Лампа в моем гостиничном номере

14. Кошка с головным убором из собственной сброшенной шерсти

15. Интересно, как на вкус

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По материалам: Юмор

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