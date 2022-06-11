15 самых смешных примеров ужасного вкуса, но отличного исполнения
Сегодня, 19:45
Некоторые идеи лучше оставить как идеи.
Существует онлайн-группа под названием Awful Taste But Great Execution «Ужасный вкус, но отличное исполнение», целиком посвященная безвкусной, преувеличенной и откровенно дрянной стороне дизайна продуктов. Но, по крайней мере, нам есть над чем поежиться!
1. Елочка Рекс
2. Пепельница
3. Вышивка Тоста
4. Дизайн ванны / туалета
5. Реклама лезвия для бритвы. "Максимально острое"
6. Хочу. Это. Прямо сейчас!
7. Тот, кто сшил его, сделал ему попку. А мы надели ему стринги
8. Кровоточащее ожерелье
9. Бэт-усики
10. 20 футов высотой граффити-фреска Канье Уэста, целующего самого себя
11. Без этого не тот эффект
12. Когда сказали, что в магазин без маски не пустят
13. Лампа в моем гостиничном номере
14. Кошка с головным убором из собственной сброшенной шерсти
15. Интересно, как на вкус
По материалам: Юмор