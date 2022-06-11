18 фотографий предметов, которые только притворяются чем-то съедобным, но пробовать их точно не стоит

Кажется, некоторые предметы так и хотят сыграть с нами в «Съедобное-несъедобное». Иначе зачем некоторые вещи притворяются едой и выглядят очень даже аппетитно? Камни притворяются то хлебом, то картошкой, и даже змея умело маскируется под банан. Мы собрали для вас примеры подобных штук. Осторожно, смотреть голодными не рекомендуется.

Всё понятно, это лапша

Это резиновая лента.

Кусок лосося?

Кристальная курочка

Два банана

Это же сахарная вата!

Знаменитая каменная речная картошка

Сканчик клубничного мороженого

Клубничка, которая сломает зуб

Какая булочка с сахарной пудрой!

Жевательные конфетки с йогуртом?

Так выглядят цветы хойи.

Макарошки выросли

Жареная курочка?

Плесень пытается показаться яйцом

Суши

Аппетитное мороженое

Это эпоксидная смола.

Чесночный хлебушек прямиком из моря

Орео, встроенное в машину

Захотел лапши — свяжи

А здесь вы можете найти подборку ситуаций, когда странная подача не делала еду более аппетитной.