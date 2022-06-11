20+ минут геймплея Street Fighter 6 появились в сети

Вадим Карасев





Серия Street Fighter возвращается на приставки Xbox. Street Fighter 5 вышла только на Playstation и PC, но Street Fighter 6 будет доступна, в том числе, на Xbox One и Xbox Series X | S.

Пока у Street Fighter 6 нет точной даты релиза, разработчики обещают ее выпустить в 2023 году. Но появляется все больше доказательств, что игра находится на продвинутой стадии разработки. В сети появилось больше 20 минут геймплея Street Fighter 6, которые опубликовал популярный Youtube-блоггер Maximilian Dood. В новом видео по Street Fighter 6 можно посмотреть на сражения за разных персонажей, систему комбинаций, механику парирования и многое другое.

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Разработчики Street Fighter 6 обещают, что игра получит кроссплатформенный мультиплеер.