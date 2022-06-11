26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов
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26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов

26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов

Где еще были такие забавные, своеобразные и сумасшедшие обложки альбомов, как не у нас? Смотришь на них и буквально уносишься в те времена!

1. Виктор Дорохин и Любовь Воропаева

2. Ритмическая гимнастика

3. Александр Буйнов

4. ВИА Акварели

5. Наталья Просторова

6. Давид Тухманов

7. Александр Малинин

8. Маленький принц

9. Синтез-группа Игоря Гранова

10. Рок-группа "Зодиак"

11. Песняры

12. Ответный удар

13. Ариэль

14. Виктор Березинский

15. Синяя птица

16. Рондо

17. Электронный мальчик

18. Хулиган с Покровки

19. Крис Кельми

20. Коррозия металла

21. Группа Клиника

22. Группа "Круг"

23. Андрей Лукьянов и группа "Окно"

24. И еще несколько альбомов, выпущенных уже после развала Советского Союза: Наташа Королева и Игорь Николаев

25. Богдан Титомир

26. Божья коровка

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По материалам: Юмор

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