26 уморительных обложек альбомов советских музыкантов
Сегодня, 19:45
Где еще были такие забавные, своеобразные и сумасшедшие обложки альбомов, как не у нас? Смотришь на них и буквально уносишься в те времена!
1. Виктор Дорохин и Любовь Воропаева
2. Ритмическая гимнастика
3. Александр Буйнов
4. ВИА Акварели
5. Наталья Просторова
6. Давид Тухманов
7. Александр Малинин
8. Маленький принц
9. Синтез-группа Игоря Гранова
10. Рок-группа "Зодиак"
11. Песняры
12. Ответный удар
13. Ариэль
14. Виктор Березинский
15. Синяя птица
16. Рондо
17. Электронный мальчик
18. Хулиган с Покровки
19. Крис Кельми
20. Коррозия металла
21. Группа Клиника
22. Группа "Круг"
23. Андрей Лукьянов и группа "Окно"
24. И еще несколько альбомов, выпущенных уже после развала Советского Союза: Наташа Королева и Игорь Николаев
25. Богдан Титомир
26. Божья коровка
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор