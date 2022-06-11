Алтабаева указала на необходимость экспертизы учебников истории

21:04 Автор: Анна Шушкина

Сенаторы обратятся в Российское историческое общество с предложением провести экспертизу школьных учебников истории на соответствие историко-культурному стандарту. Об этом рассказала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в интервью «Парламентской газете».

Российское историческое общество было одной из площадок, где создавался историко-культурный стандарт, в котором определены основные методологические подходы к преподаванию отечественной истории в школе, перечень фактов, исторических имен и понятийный аппарат, обратила внимание она.

В нынешних непростых условиях политического, экономического и информационного давления на нашу страну особенно важно проверить школьные учебники истории на соответствие культурно-историческому стандарту, отметила политик.

В ходе экспертизы, по ее мнению, следует особое внимание уделить изучению темы Великой Отечественной войны. «Это очень яркий фрагмент всей нашей истории. И именно такие темы можно и нужно насытить яркими эмоциональными моментами, воспитывающими подрастающее поколение», — сказала сенатор.

Особенно в нынешнее непростое время учебники истории — это тот важнейший инструмент, который позволяет формировать здоровое мировоззрение школьников, полагает она. И сегодня очень важно, чтобы учебники не только соответствовали фактам, но и включали в себя эмоциональную составляющую, рассказывали о людях, их чувствах, переживаниях, уверена сенатор.

«История интересна тогда, когда в центре есть человек, и мы примеряем его судьбу на себя, выстраиваем свою собственную линию поведения. Особенно это важно для детей, подростков», — отметила политик.

Интервью полностью будет опубликовано на сайте «Парламентской газеты» позднее.





Читайте также:

• В Совфеде попросили Российское историческое общество проверить школьные учебники по предмету • Совет по развитию исторического образования проведет экспертизу учебников для вузов • Мединский назвал события на Украине результатом искажения истории

#образование #школы #история

Ещё материалы: Екатерина Алтабаева

367Законы, вступающие в силу в июне 27.05.2022Платное обучение станет дороже 28.05.2022Набиуллина получила новый срок 21.04.2022Писателей в России подведут под стандарт 25.04.2022