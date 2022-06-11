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Алтабаева указала на необходимость экспертизы учебников истории

Алтабаева указала на необходимость экспертизы учебников истории

21:04  Автор: Анна Шушкина



Сенаторы обратятся в Российское историческое общество с предложением провести экспертизу школьных учебников истории на соответствие историко-культурному стандарту. Об этом рассказала зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в интервью «Парламентской газете».

Российское историческое общество было одной из площадок, где создавался историко-культурный стандарт, в котором определены  основные методологические подходы к преподаванию отечественной истории в школе, перечень фактов, исторических имен и понятийный аппарат, обратила внимание она. 

В нынешних  непростых условиях политического, экономического и информационного давления на нашу страну особенно важно проверить школьные учебники истории на соответствие культурно-историческому стандарту, отметила политик.  

В ходе экспертизы, по ее мнению, следует особое внимание уделить изучению темы Великой Отечественной войны. «Это очень яркий фрагмент всей нашей истории. И именно такие темы можно и нужно насытить яркими эмоциональными моментами, воспитывающими подрастающее поколение», — сказала сенатор.

Особенно в нынешнее непростое время учебники истории — это тот важнейший инструмент, который позволяет формировать здоровое мировоззрение школьников, полагает она. И сегодня очень важно, чтобы учебники не только соответствовали фактам, но и включали в себя эмоциональную составляющую, рассказывали о людях, их чувствах, переживаниях, уверена сенатор.

«История интересна тогда, когда в центре есть человек, и мы примеряем его судьбу на себя, выстраиваем свою собственную линию поведения. Особенно это важно для детей, подростков», — отметила политик.

Интервью полностью будет опубликовано на сайте «Парламентской газеты» позднее.


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#образование #школы #история

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По материалам: pnp.ru

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