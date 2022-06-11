Более 2,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

18:22 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Роспотребнадзор

С начала года от клещевого энцефалита привито более 2,4 миллиона россиян. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Роспотребнадзора. В планах привить еще более 3 миллионов человек.

Между тем, по оценкам Службы, в настоящий момент обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. «Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами», — отмечают в Роспотребнадзоре, и уточняют, что в регионах уже проведены акарицидные обработки на территории более 183,4 тыс. га.

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проводятся мероприятия по обработке крупного и мелкого рогатого скота.

Как стало известно РИА «Новости», за первую неделю июня почти 175 тысяч россиян обратились к медикам из-за укусов клещей. При этом у 74 из них подтвердился клещевой энцефалит.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали регионы-«антилидеры» по активности клещей. По данным на середину мая наибольшее число обращений к врачам зафиксировано в Свердловской области, Алтайском крае, Кемеровской, Тюменской, Томской и Иркутской областях и Приморском крае.

#здоровье #в регионах

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