Число случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 3627

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

12:09 Автор: Юлия Катенёва

Число случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 3627, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 18 373 184.

Количество госпитализаций снизилось на 4 процента: до 1262 с 1419, зарегистрированных сутками ранее. Выросло число выздоровлений: с 4332 до 4827.

Число смертей от коронавируса за сутки составило 72. Днем ранее сообщалось о 70 летальных исходах. Общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 379 955, следует из данных Штаба.





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