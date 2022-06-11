ЧП: Супруга Аркадия Укупника едва не убила человека

Жена артиста Аркадия Укупника совершила наезд. Сегодня в российской столице произошло жуткое ДТП с участием супруги Аркадия Укупника. Женщина на роскошном автомобиле сбила человека на пешеходном переходе. Наезд случился на Нижней Красносельской улице Москвы. Горожанин решил перейти дорогу, не обращая никакого внимания на красный сигнал светофора и движущийся поток автомобилей. Наталья Укупник, передвигавшаяся в этот момент на своем Porshe, не успела отреагировать и вовремя затормозить. В итоге от удара мужчину отбросило на несколько метров от машины. Шокированная супруга музыканта поспешила доставить пострадавшего в больницу. К счастью, тот находится в сознании и его жизни ничего не угрожает. Тем не менее, по словам адвоката Давида Машкова, водитель все равно может понести ответственность за аварию. Особенно тяжким будет наказание, если всплывут отягчающие обстоятельства. Впрочем, уголовное дело могут возбудить лишь временно, до прояснения всех факторов. «Согласно статье 264 УК РФ нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, влечет уголовную ответственность. Однако на практике бывает, что уголовное дело возбуждается по факту ДТП и до момента установления тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего. То, что супруга господина Укупника самостоятельно отвезла пострадавшего в медицинское учреждение, будет рассмотрено как смягчающее обстоятельство, ведь она сама приложила усилия для устранения последствий. Конечно же, за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность с наказанием вплоть до лишения прав на определенный период. Определить ответственность водителя возможно после изучения и установления всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание за данное преступление, если лицо находилось в состоянии опьянения, предусматривает лишение свободы до семи лет», – пояснил эксперт.