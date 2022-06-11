Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
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Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо

Чулпан Хаматова рассказала о плевках в лицо
Актриса Чулпан Хаматова призналась что ей говорят друзья. Вот уже несколько месяцев актриса проживает в Латвии, где у нее есть элитная недвижимость. Чулпан Хаматова уверяет близких, что у нее все прекрасно за границей, и она не чувствует ненависти со стороны окружающих. После переезда в Латвию артистка стала поливать грязью родную Россию. По слухам, Хаматова делает это для того, чтобы обосноваться в Европе и быть там своей... «Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то что не плюют — предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии», — призналась 46-летняя Чулпан, подчеркнув — за границей она чувствует себя как дома.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Вот только недавно коллеги артистки стали поговаривать о ее желании вернуться в Россию. Правда, вряд ли здесь Чулпан ждут с распростертыми объятиями. «Актриса призналась латвийскому телевидению, что все 10 лет, будучи народной артисткой России, считала это звание бредятиной и даже стеснялась этого факта своей биографии. Вообще, для актрис свойственно желание понравиться. Но здесь желание отдаться уже больше чем просто профессиональная деформация. Это деформация человеческая. Не знаю, как у вас, но у меня возникло чувство мерзкого отвращения. Отвращение, которое испытывают, когда кто-то публично оскорбляет твою мать, отвращение, когда кто-то заискивает перед тем, кто его презирает и никогда не полюбит... Если это признание в виде звания так тебя коробило и терзало, зачем ты его просила, получила и 10 лет носила?! Ведь это не флаер, который всучили у метро! Невероятная гадость!» — негодовал недавно актер и телеведущий Вячеслав Манучаров. Продюсер Иосиф Пригожин и вовсе почитал, что хаматова сошла с ума. «За любовь, которую мы испытывали к ней, такой плевок... Шок! Что с ней, она нюхает что ли?!» — сетовал он Delfi.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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