Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея-Ханта

Вадим Карасев

Певец Джастин Бибер рассказал, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея-Ханта. Новостями о состоянии здоровья музыкант поделился в инстаграме*.

Вы, наверное, заметили по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамсея-Ханта. Вирус поразил нерв в моем ухе и мои лицевые нервы и вызвал паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние.





Синдром Рамсея-Ханта — это форма опоясывающего герпеса, который поражает лицевой нерв и вызывает паралич лица и сильные боли, а также может привести к поражению слуха.

В связи с болезнью музыкант вынужден отменить ближайшие концерты в рамках его музыкального тура Justice Tour. Тем, кто расстроен отменами моих ближайших выступлений, я хочу сказать, что физически не в состоянии выйти на сцену. Как видите, все довольно серьезно. Мое тело говорит мне замедлиться. Артист заявил, что после отдыха и лечения планирует вернуться к выступлениям, однако пока не знает, сколько времени это займет. Бибер добавил, что начал электротерапию, которая поможет ему восстановить подвижность мышц лица. Позже в сторис он рассказал, что из-за паралича ему трудно есть, и попросил поклонников молиться за него.

Несколько лет назад Джастин Бибер сообщил, что борется с болезнью Лайма (это заболевание передается клещами и приводит к поражению кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем). О своем диагнозе музыкант рассказал после нападок хейтеров: из-за внешнего вида его обвинили в наркотической зависимости.

Ранее в больницу попала его жена Хейли Бибер: модель госпитализировали с микроинсультом, ей пришлось перенести операцию на сердце.

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Ксения Смирнова