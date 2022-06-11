Евгений Петросян с молодой женой посетили премьеру в театре Сатиры

Юморист Евгений Петросян и его супруга - заядлая театралка Татьяна Брухунова поделились впечатлениями от премьеры в театре Сатиры. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова провели семейный вечер в Театре Сатиры на премьере нового спектакля. Супруги вместе пришли посмотреть новую работу режиссёра Сергея Газарова «Дядя Жорж» (поставленный по двум пьесам Чехова - «Леший» и «Дядя Ваня»). Супруги, как обычно, не стали позировать для фото вдвоем, однако после спектакля оба поделились в Сети своими впечатлениями о проведенном вместе вечере.Евгений Петросян «Премьера всегда означает то, что театр в движении. Как я говорю, театр дышит! А раз так, значит он живет», — радуется Петросян. Брухунова же сказала, что постановка Газарова с первых минут захватила всё её внимание. Она, хотя и является опытной театралкой, осталась под большим впечатлением от спектакля. «Такое у меня, кажется, впервые. Ощущение, что я стала частью постановки в течение первых двадцати минут от начала. Настолько она откликнулась. Словно эхо моих же мыслей», — поделилась Татьяна.Татьяна Брухунова Своего сына Вагана звездная пара на такие взрослые представления пока не берет. Ранее Брухунова рассказала, что с воспитанием ребенка ей помогают несколько профессиональных помощниц. Опытные няни занимают двухлетнего сына Петросяна разными развивающими занятиями: начиная от лепки и заканчивая изучением азов математики и армянского языка. Евгений Ваганович, кстати, не имеет ничего против того, что его супруга ставит карьеру выше материнства. «Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления», — говорит Татьяна.