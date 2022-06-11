Фейковые планы по Game Pass и Xbox & Bethesda Showcase появляются в сети

Вадим Карасев





До презентации Xbox & Bethesda Showcase, которая пройдет завтра, 12 июня (начало в 20:00 по московскому времени), остается все меньше времени. Microsoft старается сохранить в секрете, что продемонстрируют на шоу. Но в сети (на форумах, Reddit, в соцсетях) появляется все больше фейковых «сливов» мероприятия.

Ниже можно видеть пару фейков, которые публикуют даже некоторые игровые СМИ в качестве «слива планов Microsoft по Game Pass и Xbox & Bethesda Showcase». Вестись на такие «сливы» явно не стоит, они выглядят не более чем фантазия их создателей, частично основанная на появлявшихся в сети слухах.







