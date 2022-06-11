Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox

Вадим Карасев





Вышедший в сентябре 2021 года в Steam шутер Severed Steel доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Об этом сегодня сообщили разработчики, назвав дату релиза версий игры для Xbox — 22 июля 2022 года.

Игра Severed Steel после релиза в Steam была хорошо воспринята игроками, у нее больше 1000 отзывов, которые суммарно выливаются в «очень положительную» оценку. На Opencritic проекту журналисты выставили оценку в 80 баллов из 100.

В Severed Steel игрокам предстоит сражаться в динамическом шутере за однорукую главную героиню-наемницу. В их распоряжении большой арсенал оружия, прыжки, подкаты, замедление времени и паркур. Ниже можно посмотреть трейлер анонса версии Severed Steel для приставок.

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