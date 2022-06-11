Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox

Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox


Вышедший в сентябре 2021 года в Steam шутер Severed Steel доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Об этом сегодня сообщили разработчики, назвав дату релиза версий игры для Xbox — 22 июля 2022 года.

Игра Severed Steel после релиза в Steam была хорошо воспринята игроками, у нее больше 1000 отзывов, которые суммарно выливаются в «очень положительную» оценку. На Opencritic проекту журналисты выставили оценку в 80 баллов из 100.

В Severed Steel игрокам предстоит сражаться в динамическом шутере за однорукую главную героиню-наемницу. В их распоряжении большой арсенал оружия, прыжки, подкаты, замедление времени и паркур. Ниже можно посмотреть трейлер анонса версии Severed Steel для приставок.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox
Хорошо принятый шутер Severed Steel про паркур доберется до Xbox
Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас
Своего героя для новой Saints Row можно создать бесплатно уже сейчас
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Лунный день сегодня 11 июня 2022 года
Лунный день сегодня 11 июня 2022 года
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Лариса Андерсен рассказала о грядущей субботе и роде
Кристина Орбакайте поделилась подробностями свадьбы с Михаилом Земцовым
Кристина Орбакайте поделилась подробностями свадьбы с Михаилом
Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
Полина Гагарина рассказала о манипуляциях дочери
Юлия Барановская приехала на Донбасс с Григорием Лепсом
Юлия Барановская приехала на Донбасс с Григорием Лепсом
Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran Tactical Unit
Для Dying Light стал временно доступен бесплатный набор Harran
Объявлено, что Wanted: Dead выйдет не только на новом поколении консолей
Объявлено, что Wanted: Dead выйдет не только на новом поколении
Дэвид Бекхэм рассказал, что их с женой раздражает друг в друге: "Я очень чистоплотный, а она нет"
Дэвид Бекхэм рассказал, что их с женой раздражает друг в друге:
Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры
Мария Голубкина не стесняется располневшей фигуры

Топ на сегодня

Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина
Николай Цискаридзе подвергся травле, выступив за Владимира Путина
Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»
Ксения Собчак в шоке от нового логотипа «Макдоналдса»
Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции
Павел Прилучный воссоединился с детьми в Турции
Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Николай Цискаридзе высказался о своей национальности
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать

Еще по теме

INDUSTRIA выйдет на Xbox Series X | S в следующем году
Godfall выходит на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
Time Loader доберется до Xbox в 2022 году, хвалебный трейлер игры
Глобальный релиз Beyond a Steel Sky сорвался из-за проблем с логистикой