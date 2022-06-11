Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября
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Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября

Хоррор на выживание Signalis будет в Game Pass на релизе — 27 октября


Разработчики игры Signalis, которая ранее в этом году оказалась в списке «30 великолепных игр для Game Pass на 2022 год по версии Eurogamer», сообщили дату релиза своего долгожданного проекта. Игра выйдет 27 октября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. В день релиза проект попадет в подписку Game Pass.

Вместе с анонсом даты релиза Signalis, разработчики представили новый трейлер. Напомним, что сама игра представляет собой хоррор на выживание, который уже успел получить несколько наград на этапе разработке. Вот как описывается игра в Steam:

Пробудись ото сна и исследуй сюрреалистический ретротехнический мир вместе с техником-репликой Эльстер, которая ищет свою напарницу и потерянные сны. В этом классическом психологическом хорроре на выживание тебя ждет напряженная и меланхолическая атмосфера космического ужаса, а также жуткие тайны, непростые головоломки и кошмарные твари.


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По материалам: newxboxone

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