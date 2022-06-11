Инсайдер Том Хендерсон: новая Forza Motorsport не выйдет в этом году

Вадим Карасев





Том Хендерсон один из самых известных игровых инсайдеров с хорошими связями в студиях и издательствах. Его информация подтверждается практически всегда, особенно если она исходит из студий издательства Electronic Arts.

Сегодня же Том Хендерсон сообщил сведения о серии Forza. По его словам, в рамках Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft покажет новую Forza Motorsport. Однако, релиз ее состоится не осенью этого года, как сообщали ранее некоторые инсайдеры, а весной 2023 года. Напомним, что сама Microsoft пока не сообщала релизное окно новой Forza Motorsport.

Кроме того, Том Хендерсон уверен, что для Forza Horizon 5 в рамках воскресной конференции Xbox представят дополнение по Hot Wheels, ранее о нем появлялась утечка.